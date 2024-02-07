Врач предупредила об опасности крабовых палочек

Употребление крабовых палочек может спровоцировать повышение артериального давления и вызвать аллергическую реакцию. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

Она отметила, что в этом продукте вместо крабового мяса содержатся рыбный фарш, крахмал и краситель.

«Поэтому человеку не стоит рассчитывать, что от этого продукта он получит столько же полезных витаминов и микроэлементов, сколько при употреблении настоящего краба. В крабовых палочках есть соль, которая показана далеко не всем. Гипертоникам такой продукт не рекомендуется есть на регулярной основе. Потому что соль повышает артериальное давление», — отметила врач.

Помимо этого, в крабовых палочках может содержаться усилитель вкуса глутамат натрия, который может спровоцировать аналогичные проблемы у людей с сердечно-сосудистыми патологиями, добавила Королева. Красители в составе продукта могут привести к аллергической реакции, добавила она. Такой эффект возможен и у тех, у кого есть непереносимость рыбы.

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург до этого говорил, что регулярное употребление крабовых палочек ускорит процессы старения в организме.

Ранее специалист по питанию рассказала, как определить качество крабовых палочек по составу.