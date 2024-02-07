Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Врач предупредила об опасности крабовых палочек

Врач Королева: крабовые палочки могут вызвать аллергическую реакцию

close
100%
Depositphotos

Употребление крабовых палочек может спровоцировать повышение артериального давления и вызвать аллергическую реакцию. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

Она отметила, что в этом продукте вместо крабового мяса содержатся рыбный фарш, крахмал и краситель.

«Поэтому человеку не стоит рассчитывать, что от этого продукта он получит столько же полезных витаминов и микроэлементов, сколько при употреблении настоящего краба. В крабовых палочках есть соль, которая показана далеко не всем. Гипертоникам такой продукт не рекомендуется есть на регулярной основе. Потому что соль повышает артериальное давление», — отметила врач.

Помимо этого, в крабовых палочках может содержаться усилитель вкуса глутамат натрия, который может спровоцировать аналогичные проблемы у людей с сердечно-сосудистыми патологиями, добавила Королева. Красители в составе продукта могут привести к аллергической реакции, добавила она. Такой эффект возможен и у тех, у кого есть непереносимость рыбы.

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург до этого говорил, что регулярное употребление крабовых палочек ускорит процессы старения в организме.

Ранее специалист по питанию рассказала, как определить качество крабовых палочек по составу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами