Петербурженка обвинила мужчину в домогательствах к 11-летнему мальчику

В Петербурге мать подозревает 26-летнего мужчину в домогательствах к ее 11-летнему сыну. Об этом сообщает «Фонтанка».

По словам матери, местный житель развращал ее сына в период с октября по декабрь 2023 года. Соответствующей информацией она поделилась с правоохранителями при написании заявления.

«Женщина попросила привлечь молодого человека к уголовной ответственности», – сообщается в публикации.

Петербуржца поймали. На мужчину составили протокол об употреблении наркотических веществ. Помимо этого, в его действиях нашли признаки домогательств к несовершеннолетнему. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным издания, мужчина безработный. На странице в социальных сетях в друзьях у подозреваемого есть пострадавший мальчик и несколько других школьников.

Ранее педагога из частной школы обвинили в домогательствах в отношении ученицы.