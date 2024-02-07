Сергей Кириенко оценил работу с обращениями жителей Херсонской области в госорганы

Потребности жителей Херсонской области имеют приоритетное значение для региональных и федеральных властей, отметил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, посетивший в ходе своего рабочего визита в Херсонскую область центр по работе с обращениями граждан в социальных сетях.

Как сообщает Теlegram-канал администрации Херсонской области, Сергей Кириенко ознакомился с системой оперативного информирования по социально значимым темам.

Среди вопросов, которые больше всего волнуют жителей нового региона — меры социальной поддержки, обеспечения углем и газом.

Специалисты показали первому заместителю руководителя администрации президента и губернатору Херсонской области Владимиру Сальдо, как ведется работа с обращениями, а также ответили на несколько запросов граждан в режиме реального времени.

По итогам визита Сергей Кириенко обозначил направления по улучшению работы с целью наиболее полного охвата всех запросов жителей региона и оперативного на них реагирования.

Ранее сообщалось, что Сергей Кириенко посетил больницу и станцию скорой помощи в поселке Верхний Рогачик Херсонской области.