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Ехавшая в роддом россиянка на девятом месяце беременности застряла в снегу

В Башкирии беременная женщина застряла в снегу по пути в роддом

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Госкомитет Республики Башкортостан по ЧС/VK

В Башкирии спасатели помогли женщине на девятом месяце беременности, которая по пути в роддом застряла в снегу на автомобиле. Об этом сообщает Госкомитет региона по ЧС.

По информации комитета, инцидент произошел 7 февраля в Белорецком районе. Женщина на девятом месяце беременности решила самостоятельно добраться до роддома в городе Белорецк из деревни Яндек вместе с четырехлетним сыном, однако ее автомобиль застрял в снегу в 500 метрах от трассы.

На помощь россиянке пришли спасатели, которые доставили беременную в родильное отделение. Малолетнего ребенка забрала его бабушка.

До этого в Бурятии спасли лошадь, которая по шею застряла в сугробе. Вызволение животного сняли на видео местные жители.

Ранее российские медики добирались к пациентке на лошади из-за нерасчищенной от снега дороги.

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