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Пятилетняя девочка чуть не осталась без пальца из-за детской коляски

Shot: в Подмосковье пятилетняя девочка чуть не лишилась пальца из-за коляски

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Телеграм-канал «SHOT ПРОВЕРКА»

В Подмосковье пятилетняя девочка чуть не осталась без пальца из-за детской коляски. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал «Shot Проверка».

По информации Telegram-канала, механизм детской коляски «отщелкнул» девочке палец. Когда ребенка привезли в медицинское учреждение, фаланга пальца держалась за счет кожи.

Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы провели ребенку операцию, в ходе которой восстановили девочке сустав. Сообщается, что сейчас пострадавшая чувствует себя лучше.

По словам медиков, ребенок получил тяжелую травму, и ей понадобится долгое восстановление, сообщает «Shot Проверка». Прочие детали и обстоятельства произошедшего не уточняются.

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