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Российские врачи спасли 100-летнюю женщину, установив ей кардиостимулятор

В Москве врачи спасли 100-летнюю женщину, установив ей кардиостимулятор

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Pixabay

Врачи московской больницы им. С.С. Юдина спасли столетнюю пациентку, установив ей кардиостимулятор. Об этом рассказали в пресс-службе столичного депздрава.

Женщина поступила в больницу с подозрением на инфаркт миокарда. При обследовании пациентки врачи установили, что у нее полностью отсутствует связь между предсердиями и желудочками. Врачи, оценив риски, приняли решение имплантировать москвичке постоянный кардиостимулятор, чтобы скорректировать сердечную недостаточность.

«После его установки пациентку перевели в профильное отделение стационара, где специалисты продолжили терапию, включая курс ранней реабилитации. Спустя шесть дней после операции женщина была выписана из стационара», — рассказали в пресс-службе депздрава.

Ранее в депздраве перечислили причины затяжного течения ОРВИ в России.

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