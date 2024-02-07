Россиянин ворвался с кувалдой в квартиру к пожилой соседке-репетитору и стал ей угрожать

В Иркутске мужчина проломил кувалдой дверь в квартире соседки-репетитора на глазах у ее маленькой ученицы. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

64-летняя жительница микрорайона Солнечный занималась репетиторством. Учеников она приглашала в свою собственную квартиру, но это не понравилось ее соседу сверху.

Недавно он вооружился кувалдой, разнес входную дверь педагога и ворвался к ней домой. В тот момент женщина занималась с маленькой девочкой, но незваный гость не смутился и стал оскорблять хозяйку и угрожать ей.

Пострадавшая обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества и задержали к этому времени уже покинувшего город подозреваемого. Он ожидает суда.

Ранее мужчина дважды избил соседку, пытавшуюся спасти оставленных в подъезде котят.