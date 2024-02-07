Казанец-наркоман выкинул ребенка из окна пятого этажа из-за привидевшегося пожара

В Казани наркоман выкинул ребенка из окна пятого этажа из-за привидевшегося ему пожара. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным СУ СК России по региону, инцидент произошел 7 февраля. Предварительно, находившийся в состоянии наркотического опьянения 35-летний мужчина выбросил из окна дочь 2022 года рождения. Россиянин сделал это, чтобы спасти ребенка от несуществующего пожара, который ему привиделся, сообщает 112.

Девочка упала в сугроб. У нее диагностировали перелом руки и ушиб головного мозга.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о покушении на расправу над малолетним ребенком. Мужчину задержали, следователи осматривают место происшествия и устанавливают детали инцидента.

По данным 112, мужчина снимал квартиру со своей 20-летней подругой, которая также употребляет наркотики. С ними проживают трое детей, из них двое являются приемными.

Ранее в Петербурге мужчина выбросил своего друга из окна после затянувшегося застолья.