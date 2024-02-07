В Москве презентовали документальный фильма «Игры Будущего: Путь Трофея»

В Москве на территории павильона «Газпром» на ВДНХ. состоялась презентация фильма «Игры Будущего: Путь Трофея», сообщает пресс-служба проекта.

Отмечается, что лента рассказывает о путешествии трофея турнира, которое началось в ноябре 2023 года. На автомобиле УАЗ «Буханка» кубок проехал по девяти городам России и оказался на космодроме Байконур. При этом на каждом пункте маршрута его появления ждали тысячи человек.

Как уточнили в пресс-службе, фильм был создан съемочной командой телеканала RT при участии ведущих – трех студентов из Москвы: будущего инженера Леонида Шарафутдинова, будущего химика Анастасии Головы и будущего дипломата Мартина Авербуха, а также казанского блогера Турана Гатауллина.

Так, во время путешествия команда принимала участие в официальных мероприятиях тура и знакомилась с поклонниками фиджитал-спорта по всей России. Они посетили коллекционеров старых компьютерных приставок в Нижнем Новгороде, гейм-разработчиков в Иннополисе, косплееров в Уфе и специалистов по спортивному программированию в Оренбурге.

«Мурашки по коже, когда пересматриваешь моменты с Байконура. Фильм достаточно реалистично передает настроения. Это было потрясающее зрелище. На Пути Трофея в космос мы старались охватить как можно больше городов, чтобы всех познакомить с фиджитал-спортом. Думаю, эту цель нам удалось выполнить с лихвой. Мы постарались оставить наследие Игр Будущего, чтобы наши последователи в будущем могли повторить и превзойти этот путь, а Трофей Игр увидели в каждом уголке нашей страны», — отметил руководитель «Игр Будущего» Игорь Столяров.

По словам космонавта, обладателя рекорда по суммарному времени пребывания в космосе Сергея Крикалева, несмотря на разницу Олимпийских игр и «Игр Будущего», оба турнира объединяет космическое пространство.

«Факел олимпийского огня и трофей «Игр Будущего» побывали в космосе. Я надеюсь, у этого символа будет продолжение путешествия. В этом проекте смешивается цифровая и физическая реальность», — сказал он.

Отмечается, что над фильмом трудились несколько сотен человек. Картина позволит зрителям узнать больше о зрителях и участниках первого в истории международного мультиспортивного турнира, а также расскажет об интересных местах, в которых побывал трофей. Rambler&Co — медиапартнер «Игр Будущего».