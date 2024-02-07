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Екатеринбуржец, которого близкие искали пять дней, потерял память после поездки в такси

В Екатеринбурге нашли мужчину, который потерял память после поездки в такси

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Depositphotos

В Екатеринбурге спустя пять дней поисков нашли мужчину, который пропал после поездки на такси. Он потерял память, как рассказал Ura.ru один из родственников пострадавшего.

2 февраля Иван Шубин отдыхал с друзьями в бане в поселении Горный Щит. Домой он отправился уже вечером, вызвав такси. После этого близкие потеряли с молодым человеком связь и ничего не знали о его местонахождении.

Сегодня стало известно, что мужчина нашелся в одной из больниц города. У него была диагностирована черепно-мозговая травма. Как оказалось, Иван не помнит, что происходило с ним с момента исчезновения.

В пресс-группе городского УМВД уверены, что противоправных действий в отношении мужчины никто не совершал.

Ранее в Москве таксист с судимостью напал на нетрезвого пассажира и ограбил его.

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