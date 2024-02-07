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Россиянам рассказали, как защитить себя от фейков в преддверии выборов

ИТ-эксперт Ашманов: фейков в преддверии выборов президента станет намного больше

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Shutterstock

С приближением президентских выборов в России возможно многократное увеличение различных фейков и попыток дезинформации. Об этом в интервью газете «Взгляд» предупредил ИТ-эксперт Игорь Ашманов. Он подчеркнул, что в эпоху технологического прогресса любую информацию необходимо проверять.

«Во-первых, специалистам и модератором соцсетей следует мониторить и просто прекращать распространение вредоносного контента. Некоторые фейки имеют вирусный эффект, но их можно «сбить на взлете», если быстро опубликовать опровержение и разбор. На мой взгляд, этим могут заняться блогеры», — считает эксперт.

Также, по его словам, не следует смотреть картинки и видео, а также читать тексты на сомнительных ресурсах.

Член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин до этого заявил, что для создания безопасной цифровой среды необходимо не только развивать методы борьбы с мошенниками, но и повышать уровень цифровой грамотности населения.

Ранее Совфед одобрил закон о конфискации имущества за фейки об армии.

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