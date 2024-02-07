Запрет на высадку животных без хозяина могут распространить на электрички

Замгендиректора РЖД Иван Колесников на заседании рабочей группы Госдумы по совершенствованию правил перевозок пассажиров с животными заявил, что РЖД планирует запретить высадку животных без хозяина из электричек. Об этом сообщает РИА Новости.

«Те правила, которые мы определили, распространяются и на пригородные перевозки. Единственное, что это потребует от нас проведения некоторого количества корпоративных процедур», — поделился Колесников.

Он добавил, что все изменения будут согласованы в установленном порядке, так как среди акционеров большей части пригородных компаний, помимо РЖД, есть и региональные власти.

До этого Колесников рассказывал, что полная информация о перевозимых питомцах появится в железнодорожных билетах во втором полугодии 2024 года. В это же время проводники смогут видеть информацию о перевозимом животном в мобильном приложении.

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