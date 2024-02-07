Воспитатели детского сада забыли ребенка на улице во время прогулки

Во Всеволожском районе Ленобласти педагоги детсада забыли ребенка на улице во время прогулки по Мурино, воспитанник сам вернулся в группу. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в частном детском саду «Кораблик» в Мурино, воспитатели вывели детей на прогулку по городу, группа зашла в соседний двор и вскоре вернулась обратно в детсад.

Одиноко бродящего по детской площадке ребенка заметила из окна местная жительницы и сообщила в полицию. Ребенок перешел дорогу и сам дошел до детсада, но дверь ему никто не открыл.

Руководство дошкольного учреждения подтвердило факт произошедшего, заявив, что помощника воспитателя уволили, а педагоги получили выговор.

Ранее ребенок рассек голову в детском саду, пока воспитатель одевала других детей на прогулку.