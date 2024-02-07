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Мужчина подал в суд на полицейских, лишившись руки из-за тугих наручников

Al: американец лишился руки из-за тугих наручников и подал в суд на полицейских

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Jefferson County Sheriff's Department

В США мужчина подал в суд на полицейских, лишившись руки из-за тугих наручников, пишет издание Al.

Джованни Лойола рассказал, что его арестовали полицейские в Алабаме, заковав на несколько часов в наручники. Офицеры затянули их настолько туго на руках мужчины, что заблокировали ему кровообращение в запястье, что стало причиной ампутации.

«Это ужасно. Никому не пожелаю такой боли», — рассказывает Джованни.

Американец подал в суд и уверяет, что полицейские применили против него чрезмерную силу, нарушив его гражданские права. Лойола, согласно иску, неоднократно просил офицеров поправить наручники, но те игнорировали его просьбы.

Находясь под стражей, Джованни не получил медицинскую помощь. Мужчина уверен, что если бы ему дали врача, ампутации можно было бы избежать. В полиции сообщили, что не будут комментировать судебный процесс, добавив что Лойола был арестован за нарушение общественного порядка.

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