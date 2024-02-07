Российские кинотеатры введут сервисный сбор на покупку билетов онлайн

В ближайшее время кинотеатры планируют ввести сервисный сбор на онлайн-покупку билетов, сообщил председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков. Этот шаг в беседе с НСН он назвал мерой по предотвращению повышения цены на билеты в кино.

Сегодня услуги агрегатора оплачивают кинотеатры, хотя в случае покупки билетов в театры или на концерт такой практики нет, заявил Воронков. По его словам, кинотеатры сейчас «усиленно работают» над введением сервисного сбора.

«Чтобы не поднимать общую цену билета, сейчас ведутся переговоры, чтобы ввести сервисный сбор на покупку билетов онлайн. Это позволит приостановить рост стоимости билетов и агрегаторы сами начнут бороться за эту наценку, — пояснил Воронков. — Начнется конкурентная волна, рынок стабилизируется. Сегодня эта комиссия учитывается в стоимости всех билетов, что не очень честно».

С 2010 года цены на билеты в кино в России выросли на 48%, тогда как в других отраслях рост превысил 200%, добавил глава Ассоциации владельцев кинотеатров. По его мнению, с учетом сложившихся факторов билет в кино в среднем должен стоить 600 рублей.

«Учитывая последний всплеск цен на все в ноябре-декабре, кинотеатры не удержались и немного подняли цены. Но кино по-прежнему остается самым доступным средством досуга», — убежден Воронков.

Напомним, билеты в российские кинотеатры в январе подорожали до рекордных значений – таковы данные Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино. Так, в новогодние каникулы средняя цена на билет в кино составила 391,8 рубля.

Ранее в России призвали обязать кинотеатры сообщать время фактического начала показа фильмов.