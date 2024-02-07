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Москвичи смогут проверить доступность онлайн-голосования на выборах президента

В Москве открылся сервис проверки доступа к онлайн-голосованию на выборах

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

На портале mos.ru открылся сервис проверки доступных способов для голосования на выборах президента России, сообщается на сайте mos.ru.

Воспользоваться сервисом могут москвичи в личном кабинете на портале.

Если пользователю недоступен удобный способ голосования, то система объяснит, как это исправить.

На выборах президента России проголосовать на участках по месту регистрации или прикрепления можно независимо от уровня учетной записи.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Проголосовать на избирательных участках смогут москвичи с постоянной регистрацией в столице и жители других регионов, которые заранее оформят заявление на прикрепление к участку.

Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00. Также на выборах можно будет проголосовать онлайн.

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