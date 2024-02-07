На целлюлозно-картонном комбинате в Бурятии произошел несчастный случай

В больницу попали четыре работника бурятского предприятия из-за травм, полученных на производстве. Об этом сообщает Telegram-канал «Информ Полис».

Сегодня на Селенгинском целлюлозно-картонном комбинате (ЦКК) произошел несчастный случай. Причины инцидента не уточняются, к настоящему времени известно о четырех пострадавших. По предварительным данным, их госпитализировали с ожогами первой степени.

«Пострадавших в тяжелом состоянии нет», — уточнил источник.

В пресс-службе ЦКК подтвердили информацию и пообещали оказать пострадавшим сотрудникам всю необходимую помощь.

До этого в Индии взорвался нелегальный завод пиротехники. Несколько десятков человек получили ранения, было разрушено 60 домов.

Ранее в Иркутской области ликвидировали крупный пожар на складе.