Психологи объяснили, почему зумеры начали отказываться от спиртного и отношений

Психологи отмечают, что представители зумеров — молодежи, родившейся в период с 1997 по 2012 год, — все чаще выбирают «пенсионерский» образ жизни. Они рано ложатся спать, не пьют алкоголь, отдают приоритет своему сну и ради него даже отказываются от отношений. Такие люди «заточены» больше на работу, не оставляя больше сил ни на что, отметила доцент факультета психологии Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова в беседе с Общественной Службой Новостей.

Как продемонстрировало недавнее исследование, представители поколения Z часто не пьют алкоголь, становятся адептами здорового образа жизни и спать ложатся уже в девять вечера. Это характерно как для американских, так и для российских зумеров, подчеркнула Булгакова.

«Алкоголь действительно является одним из факторов, вызывающим депрессию. Поколение от 18 до 35 лет «заточено» на работу и активную деятельность. Жизнь в мегаполисе, время на дорогу туда-обратно, стресс — все это выматывает молодых людей. И они выбирают сон и спорт», — объяснила она.

При этом у такого поведения есть обратная сторона – молодые люди предпочитают отказаться от отношений, потому что это отнимает энергию, добавила психолог.

«По их мнению, лучше сходить в зал или заняться медитативными практиками, нежели вступать в отношения. Кстати, стремление к здоровому образу жизни может принимать и патологические формы: в частности, существует так называемый феномен орторексии — фиксация на здоровой пище», — отметила Булгакова.

Напомним, сообщалось также, что в топ-3 трат российских зумеров входят продукты питания и лекарства. Аптечные услуги обгоняют даже покупку одежды и обуви.

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