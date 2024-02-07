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Россиянам назвали три способа, которые позволят сэкономить на мобильной связи

IT-эксперт Кусков: отказ от допуслуг позволит сэкономить на мобильной связи

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Снизить затраты на мобильную связь можно, если подобрать тариф, который будет максимально соответствовать потребностям абонента. Об этом «Москве 24» рассказал генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

«Надо проанализировать, сколько вы разговариваете по телефону, потребляете интернета. И в соответствии с этим выбрать оптимальный вариант. Чтобы не было такого, что у вас тариф на 20 гигабайт, а вы потребляете только пять из них и сильно переплачиваете», — отметил специалист.

Помимо этого, он рекомендует проанализировать подключенные дополнительные платные услуги. Если в них нет необходимости, можно от них отказаться, что тоже поможет сэкономить. Кусков также советует узнать, какие тарифы предлагают другие операторы. После этого можно подобрать самый выгодный с точки зрения денег и пакета услуг, заключил эксперт.

Опрос kp.ru до этого показал, что большинство (66%) россиян сталкивались с внеплановыми списаниями мобильных операторов. Так, 49% россиян рассказали, что с них списывали деньги за услуги, которые они не подключали. Еще 13% пришлось платить за раздачу интернет-трафика. 4% опрошенных ответили, что их мобильный оператор списывал с них больше денег за услуги, чем указано в их тарифном плане.

Ранее сообщалось, что россиянка потеряла 680 тысяч рублей, попытавшись сменить тариф мобильной связи.

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