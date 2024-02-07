Сотрудник школы спас 10-летнюю ученицу от серийного похитителя

В Франции 10-летняя школьница едва избежала похищения, подозреваемого арестовали. Об этом сообщает France Bleu.

Утром 5 февраля девочка вышла из школьного автобуса и ненадолго задержалась у входа в свою школу в Ла-Гарде. По данным СМИ, злоумышленник увидел, что ребенок покинул автобус в одиночестве. Он некоторое время наблюдал за девочкой издалека, а затем перешел улицу и подошел к ней. Похититель завязал разговор и приказал школьнице следовать за ним, но девочка отказалась. Тогда он силой потянул ее за руку. В этот момент в происходящее вмешался сотрудник школы. Он спугнул нападавшего, и тот поспешно скрылся.

По тревоге подняли мотоциклистов муниципальной полиции, которые вскоре обнаружили предполагаемого похитителя, которому, однако, удалось скрыться, перейдя пешком через небольшой ручей. Затем мужчина спрятался под садовой тачкой на территории частного дома в Тулоне, но через некоторое время был найден сотрудниками национальной полиции, которые прочесывали окрестности.

Как отмечается, задержанный уже известен своими сексуальными нападениями по всей Франции.

«Настоящий хищник», — заверил источник, знакомый с делом.

Ранее в Башкирии неизвестный в маске схватил девочку за руку и попытался похитить на глазах у ее старшего брата.