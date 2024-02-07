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Шестиклассница из Москвы выпала из окна десятого этажа и выжила

В Новой Москве шестиклассница выпала из окна десятого этажа и выжила

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Павел Лисицын/РИА Новости

В Новой Москве ученица шестого класса выпала из окна многоэтажки. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник.

По данным СМИ, инцидент произошел 5 февраля в доме микрорайона Родники. Школьница выпала из окна десятого этажа. Девочка получила перелом бедра и сотрясение мозга, информация о других травмах отсутствует. Ребенка на «скорой» забрали в больницу.

Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.

Ранее ребенка с переломами нашли под окнами пятиэтажки в Ленинградской области.

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