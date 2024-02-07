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Российский подросток попал под грузовой поезд, слушая музыку в наушниках, и выжил

NGS: в Омской области подросток не успел пролезть под вагоном и попал под поезд

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Depositphotos

В Омской области под поезд попал несовершеннолетний. Об этом 7 февраля сообщает портал NGS55.

Накануне вечером 16-летний подросток оказался на обводном пути станции Исилькуль. Он был в наушниках и решил сократить путь. Юноша залез под вагон грузового поезда, пока тот стоял, но выбраться оттуда не смог. Состав внезапно двинулся, и молодой человек получил травмы.

Пострадавшего госпитализировали, сейчас находится в больнице. Сотрудники транспортной полиции уже побывали на месте инцидента.

До этого на Кубани железнодорожные пути переходила школьница в наушниках. Она тоже попала под поезд, но спасти ее не удалось.

Ранее неизвестный пытался столкнуть женщину под поезд в метро.

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