Российский подросток попал под грузовой поезд, слушая музыку в наушниках, и выжил

В Омской области под поезд попал несовершеннолетний. Об этом 7 февраля сообщает портал NGS55.

Накануне вечером 16-летний подросток оказался на обводном пути станции Исилькуль. Он был в наушниках и решил сократить путь. Юноша залез под вагон грузового поезда, пока тот стоял, но выбраться оттуда не смог. Состав внезапно двинулся, и молодой человек получил травмы.

Пострадавшего госпитализировали, сейчас находится в больнице. Сотрудники транспортной полиции уже побывали на месте инцидента.

До этого на Кубани железнодорожные пути переходила школьница в наушниках. Она тоже попала под поезд, но спасти ее не удалось.

Ранее неизвестный пытался столкнуть женщину под поезд в метро.