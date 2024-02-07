В Иркутске подросток с пистолетом пришел в чужую школу и приказал классу встать на колени

В Иркутске 16-летний подросток с пистолетом пришел на урок в чужой школе. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным канала, все случилось в СОШ № 14 на Карла Либкнехта. В здание смогли проникнуть три молодых человека, которые там не учатся. Утром они прошли в один из кабинетов, где девятиклассники ждали начала урока.

Один из подростков на пороге демонстративно снял кофту и показал за поясом предмет, похожий на пистолет. Затем он с криками приказал учащимся встать на колени. Однако его попытались успокоить его друзья, которые вывели его из кабинета и увели из школы, отметил канал.

Всех троих быстро задержали и доставили в отдел полиции. Выяснилось, что тот, кто пришел в школу с пистолетом, учится дистанционно в Московской онлайн-школе и состоит на учете в ПДН. Его друзья 16 и 18 лет нигде не учатся и не работают, заявил Shot.

Задержанные заявили полицейским, что просто пришли к своей подруге из 9-го класса, чтобы покрасоваться перед ней. По данным канала, пистолет, который пронесли в школу, сотрудники пока не нашли. На родителей и опекунов подростков составили протоколы за неисполнение родительских обязанностей.

Ранее полиция возбудила дело, прочитав дневник девочки, мечтавшей устроить стрельбу в школе.