Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Иркутске подросток с пистолетом пришел в чужую школу и приказал классу встать на колени

Shot: в Иркутске десятиклассник с пистолетом пришел на урок в чужой школе

close
100%
Depositphotos

В Иркутске 16-летний подросток с пистолетом пришел на урок в чужой школе. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным канала, все случилось в СОШ № 14 на Карла Либкнехта. В здание смогли проникнуть три молодых человека, которые там не учатся. Утром они прошли в один из кабинетов, где девятиклассники ждали начала урока.

Один из подростков на пороге демонстративно снял кофту и показал за поясом предмет, похожий на пистолет. Затем он с криками приказал учащимся встать на колени. Однако его попытались успокоить его друзья, которые вывели его из кабинета и увели из школы, отметил канал.

Всех троих быстро задержали и доставили в отдел полиции. Выяснилось, что тот, кто пришел в школу с пистолетом, учится дистанционно в Московской онлайн-школе и состоит на учете в ПДН. Его друзья 16 и 18 лет нигде не учатся и не работают, заявил Shot.

Задержанные заявили полицейским, что просто пришли к своей подруге из 9-го класса, чтобы покрасоваться перед ней. По данным канала, пистолет, который пронесли в школу, сотрудники пока не нашли. На родителей и опекунов подростков составили протоколы за неисполнение родительских обязанностей.

Ранее полиция возбудила дело, прочитав дневник девочки, мечтавшей устроить стрельбу в школе.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами