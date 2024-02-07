Япония обсуждает с Россией ситуацию с застрявшими во льдах косатками

Япония находится в контакте с российскими властями в связи с косатками, которые попали в ледяной плен в районе японского города Раусу на Хоккайдо. Об этом заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси, пишет РИА Новости.

До этого сообщалось, что более 10 косаток оказались в ловушке в дрейфующих льдах у побережья северного японского городка Раусу на побережье Кунаширского пролива. Косатки застряли в одном километре от берега, из-за движения льдов люди не могут к ним подойти, чтобы оказать помощь.

Хаяси отметил, что косатки не подпадают под действие закона о защите редких животных.

В России ситуация вызвала серьезную обеспокоенность. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ( от партии «Новые люди») обратился в МИД и МЧС с просьбой вызволить оказавшихся в ледовом плену морских млекопитающих.

Парламентарий указал, что в 350 километрах от места ЧП в заливе Анива есть российские спасательные суда усиленного ледового класса, которые могли бы справиться с этой задачей, но по согласованию с Японией. Также эксперт из МГУ Сергей Мухаметов рассказал прессе, что косаток у побережья Хоккайдо можно спасти, если создать полынью с помощью судна. Он считает, что в район нужно отправить судно ледового класса, даже необязательно, чтобы это был ледокол, но нужно действовать быстро.

Биолог Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН Владимир Мельников также добавил, что оказавшиеся в ледовой ловушке у Японии косатки могут продержаться до смены направления ветра. По его данным, без воздуха эти животные могут продержаться 15-20 минут, и для них попадание в ледовую ловушку — очень редкое явление.

До этого пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе заявила, что в районе, где попали в ловушку косатки — у японского острова Хоккайдо — установился сплошной тяжелый лед.

Ранее палеоклиматологи подтвердили связь между парниковым эффектом и штормами.