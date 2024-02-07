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Журналист Сергей Лойко* объявлен в розыск

МВД РФ объявило журналиста Сергея Лойко в розыск по уголовной статье

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Апостроф TV/VK

Журналист и писатель Сергей Лойко (признан в РФ СМИ-агентом), вступивший в ряды территориальной обороны украинских войск, объявлен в розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующую базу министерства внутренних дел РФ.

«Лойко Сергей Леонидович. 26 февраля 1953 года рождения. Основание для розыска: разыскивается по статье УК [РФ]», — говорится в заявлении.

При этом в ведомстве не уточнили, по какой именно статье ведется розыск журналиста.

В 2022 году Сергей Лойко публично признался, что вступил в ряды территориальной обороны Вооруженных сил Украины. 2 сентября того же года российское министерство юстиции внесло писателя в реестр иностранных агентов.

10 января 2024 года суд обязал журналиста выплатить штраф за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Инстанция оштрафовала Сергея Лойко на 50 тыс. рублей.

В тот же день Савеловский суд Москвы назначил штраф российскому рэперу Алишеру Моргенштерну (признан в РФ иностранным агентом). Его также обязали выплатить 50 тыс. рублей за отсутствие маркировки иностранного агента в его Telegram-канале.

Ранее правоохранители объявили в розыск одного из первых банкиров постсоветской России Александра Конаныхина.

*  признан в РФ СМИ-агентом
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