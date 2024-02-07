Россиянам рассказали о неочевидных симптомах болезней почек

Заболевания почек — это достаточно распространенная проблема: на сегодняшний день, при обследовании они обнаруживаются у каждого десятого пациента. О том, по каким симптомам, в том числе и неочевидным, можно заподозрить заболевания почек, «Газете.Ru» рассказал врач-нефролог, врач-терапевт «СМ-Клиника» Михаил Елисеев.

«Многие из них изначально протекают практически бессимптомно, и без обследования пациента невозможно сразу поставить точный диагноз, так как по своей симптоматике они похожи на проявления других заболеваний. К наиболее распространенным патологиям почек относятся: гломерулярные болезни почек, амилоидозы почек, пиелонефрит, поликистоз почек, паранеопластические процессы, мочекаменная болезнь», — объяснил он.

Врач обратил внимание, что есть ряд неочевидных симптомов болезней почек, характерных и для других патологий. В частности, это одышка, которая, как и отеки, появляется в связи с застойными явлениями в организме. Она часто появляется при физической нагрузке, при появлении гидроторакса — в покое.

Также, по его словам, к таким симптомам относятся: сухая кожа и зуд (возникают в результате нарушений минерального обмена в организме), слабость и усталость, металлический привкус во рту (появляется в связи с нарушением кислотно-щелочного баланса в полости рта), плохой сон (пациенты с поражениями почек часто страдают от АПНОЭ). К более очевидным симптомам болезней почек, как рассказал Елисеев, относятся боль в спине, в проекции почек. Она может чувствоваться как с одной, так и с двух сторон от позвоночника, и возникает внезапно. Возможна иррадиация в низ живота, в пах.

Еще один симптом, по его словам — так называемая дизурия, которая чаще всего проявляется болью, учащением позывов к мочеиспусканию, затруднением мочеиспускания.

«Другой распространенный симптом — изменение цвета мочи. Так, белый цвет может свидетельствовать о сахарном и несахарном диабете, острых циститах, уретритах, острой и хронической почечной недостаточности. Темно-желтая — о повышении концентрации желчных кислот; красная — о гематурии в следствие травм почек, воспалительных процессов, мочекаменной болезни, паранеопластических процессов; молочно-белая — о пиурии — с выделением гноя; коричневая — о выведении большого объема миоглобина; зеленая — о тяжелых гнойных поражениях мочевыводящей системы; цвета пива — о циррозах, гепатитах, отравлениях, желчекаменной болезни», — добавил Елисеев.

К очевидным симптомам заболеваний почек он также отнес отеки конечностей и лица, которые появляются в связи со снижением скорости клубочковой фильстрации почек, из-за чего происходит задержка воды в организме.

Ранее был найден способ замедлить ухудшение работы почек при диабете.