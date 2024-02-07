Почти треть россиян отказываются от покупки в случае платной доставки

Лишь 22% россиян не готовы платить за доставку еды или товаров из интернет-магазинов и маркетплейсов ни при каких обстоятельствах, в то время как 78% опрошенных готовы платить за доставку товаров до дома в той или иной ситуации с той или иной периодичностью. Это показало исследование сервиса «Даркстор у дома», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В частности, из числа таких респондентов каждый второй (51%) может потратить средства на курьера при условии, если ждать приобретенный продукт нужно меньше двух дней, а 38% готовы заплатить только за экспресс-доставку в течение нескольких часов.

Свыше половины опрошенных (54%) пользуются платной доставкой только при особых обстоятельствах, например, большом расстоянии до пункта самовывоза, плохой погоде на улице и пр., 14% — стабильно каждые три-четыре дня и лишь 7% пользуются доставкой ежедневно или через день.

Почти три четверти респондентов из числа тех, кто потенциально готов платить за доставку, готовы оплачивать доставку еды (72%) и свыше половины — доставку из интернет-магазинов и маркетплейсов (58%).

В региональном разрезе чаще других за доставку в той или иной ситуации готовы платить жители крупнейших городов (81% москвичей, 74% петербуржцев, 69% жителей Новосибирска, 67% жителей Казани и столько же жителей Екатеринбурга), реже других — респонденты из Краснодарского края (38%), Волгоградской области (36%) и Саратовской области (35%).

В рамках исследования было определено, что некоторые респонденты отказываются от покупки, если доставка оказывается платной, — об этом заявили 36% опрошенных. По возможности люди будут выбирать бесплатного курьера и 57% россиян даже готовы увеличить сумму покупки, чтобы пересечь необходимый для этого минимум. В этом случае многие поставщики идут на уступки, самостоятельно оплачивая стоимость доставки, если общая цена товаров в корзине возрастает.

Также респонденты поделились, какие суммы они готовы тратить на доставку. 87% участников опроса сошлись во мнении, что приемлемая цена зависит от типа товара. Например, 61% опрошенных хотели бы платить не более 150 рублей за доставку продуктов, 26% считают, что она вовсе должна быть бесплатной, и лишь для 13% опрошенных цена этой услуги не имеет значения. Вероятно, на это влияет доступность товаров первой необходимости, которые чаще всего можно приобрести в ближайшем магазине.

Однако если речь идет о более габаритных покупках, например, бытовой технике или мебели, мнение респондентов значительно отличается от предыдущего. Так, 34% опрошенных в этом случае могут отдать до 1000 рублей за курьера, 49% — 500-600 рублей, а 19% готовы рассмотреть любую сумму, если в нее будет включен подъем груза на этаж. При этом требования к срокам доставки не меняются — чем быстрее, тем лучше. А 53% россиян выразили готовность доплатить, если товар можно будет получить уже в течение нескольких часов после оформления заказа.

Более того, полученные данные показали, что 64% опрошенных уже привыкли к развитой структуре курьерских служб и вовсе не представляют свою жизнь без нее, а 31% — пользуются подобными сервисами при необходимости, например, если вес или объем товара слишком большой.

Ранее в Госдуме предложили создать в больницах зоны доставки онлайн-покупок.