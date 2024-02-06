В студии ЭИСИ на ВДНХ обсудили влияние медиа на общество

Международная выставка-форум «Россия» как информационный продукт важна тем, что дает людям возможность живого и содержательного общения. Об этом в новом выпуске программы «Достижения страны. Дела людей», посвященном влиянию медиа на общество, заявил лауреат премии «Мастерская новых медиа» и эксперт Палаты молодых законодателей при Совфеде РФ Иван Милованов.

Он подчеркнул, что это особенно ценно на фоне воздействия на человека соцсетей, в которых пользователи находятся в собственных информационных средах.

«Огромный контекст выставки, общение, интерактивная программа формирует представление о том, насколько огромная, живая и многогранная наша страна, побуждает посещать регионы или дополнительно о них что-то узнавать. Нам нужно сейчас сформировать образ того, что из себя представляет наша страна, народ, куда мы движемся и чего хотим. Это переосмысление, которое дорогого стоит», — сказал Милованов.

По мнению эксперта, сейчас происходит смена парадигм, переход от материально-технологической системы управления к информационно-алгоритмической. Он считает, что важной чертой новой парадигмы являются расширенные возможности интеллекта и технологий.

«Любая информация, которая попадает к нам в мозг — образовательная. Все, что мы получаем, воздействует на нашу психику, физически воздействует на наш мозг и трансформирует нейроны головного мозга», — сказал Милованов.

Также участники программы обсудили особенности западного и российского культурного кода на примере известных исторических событий и мультипликации. По словам Милованова, мультфильмы закладывают детям информационный базис. Он подчеркнул, что вопрос развития отечественной мультипликации поднял президент России Владимир Путин, который отмечал, что техника подачи зарубежных мультфильмов отличается от традиционной российской.

Кроме того, участники эфира охарактеризовали работу алгоритмов социальных платформ, на которых «приземляется» вышеупомянутый и другой контент. Милованов отметил, что любая социальная сеть, как и мультфильмы, формирует определенный алгоритм поведения.

«Если бы мы отвечали на вопрос, какова цена «бесплатного» пользования соцсетями, в начале 2000-х мы бы говорили, что это показ рекламы, в 2010-х — персональные данные или, как говорят, «новая нефть». Сейчас основная цена — возможность оказывать влияние на принимаемые нами решения. Если вы заходите в социальные сети и не понимаете, что вы там хотите, вами управляют алгоритмы», — пояснил эксперт.