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В Свердловской области после столкновения иномарок пострадали шесть человек

В Свердловской области шесть человек пострадали в серьезном ДТП

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ГИБДД Свердловская область/VK

На автодороге «Николопавловск – Петрокаменск – Алапаевск» произошла авария с участием иномарок. Об этом сообщает ГИБДД Свердловской области.

Инцидент произошел на 50-м километре трассы. По предварительной информации, машина марки Toyota столкнулась с Nissan. На кадрах с места происшествия заметно, что передняя часть одного из автомобилей серьезно пострадала.

Известно, что приехавшие на место медики спасти пассажирку машины Toyota не смогли. Еще шесть человек, трое из которых несовершеннолетние, получили травмы различной степени тяжести.

На данный момент на месте работают спецслужбы. Они оказывают всю необходимую помощь пассажирам и водителям. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Ульяновской области автобус улетел в кювет после ссоры с пассажиром.

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