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Калининградский третьеклассник отдал 143 тысячи рублей мошенникам, пообещавшим ему подарок

В Калининграде третьеклассник отдал мошенникам 143 тысячи рублей

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Shutterstock

В Калининграде мошенники пообещали третьекласснику подарок в онлайн-игре и ребенок отдал им 143 тысячи рублей. Об этом сообщает УМВД России по региону.

В отделение полиции обратилась 46-летняя женщина, которая рассказала, что с ее банковской карты пропало 143 тысячи рублей. Выяснилось, что мошенники смогли заполучить денежные средства россиянки через ее ребенка.

Злоумышленники написали ее девятилетнему сыну и убедили мальчика, что он получит подарок в онлайн-игре, если пришлет фотографию банковской карты матери и назовет код из СМС-сообщения. Ребенок выполнил инструкции аферистов, и его мать лишилась крупной суммы денег.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Прочие детали инцидента не уточняются.

Ранее лже-сотрудники ФСБ обманули советского генерала и его жену на 50 млн рублей.

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