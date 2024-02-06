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Пассажиры одесской маршрутки отбили мужчину у военкомов

«Страна.ua»: пассажиры одесской маршрутки отбили мужчину у военкомов

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Depositphotos

Пассажиры одесской маршрутки отбили мужчину у сотрудников военкомата, обвинив их в попытке получить взятку. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

На кадрах видно, что женщина не пускает к пассажиру маршрутки сотрудника военкомата.

«Ты что, взятку с него решил заработать? Я знаю, сколько вы зарабатываете — $400, если на улице, $3 тыс., если у вас в ТЦК», — сказала она в кадре.

Сотрудники военкомата требовали прекратить съемку, ссылаясь на то, что в кадр может попасть блокпост. Однако пассажиры отметили, что снимают они не военный объект, а маршрутку.

До этого в Одессе пассажиры вытолкали сотрудника военкомата, принимавшего участие в рейде, из автобуса. Женщины, перекрывавшие вход в транспорт, предложили военкому самому отправиться на фронт.

Ранее Telegram-канал издания «Думская» сообщал, что в Одессе насильно мобилизовали мужчину в общественном транспорте. На кадрах слышно, как одна из пассажирок просит военных не трогать мужчину.

Ранее украинский пленный рассказал о похожем на тюрьму военкомате в Одессе.

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