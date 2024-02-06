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Родителей подростков, устроивших «голую» вечеринку, привлекли к ответственности

Mash: в Уфе накажут родителей подростков, устроивших непристойную вечеринку

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Телеграм-канал «Mash Batash»

В Уфе на родителей подростков, устроивших «голую» вечеринку, составили административные протоколы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По информации Telegram-канала, на родителей 15-летней именинницы и ее 16-летнего гостя, который отметился танцами в лимузине, составили административные протоколы по статье о неисполнении родительских обязанностей по воспитанию. Сообщается, что подростками займется комиссия ПДН.

«Голая» вечеринка состоялась в честь дня рождения дочери уфимской предпринимательницы, занимающейся лесоматериалами. Несовершеннолетние были откровенно одеты и вели себя бесстыдно в ходе мероприятия, которое происходило на глазах у их родителей.

Ранее в Петербурге подросток попал в реанимацию после вечеринки с друзьями.

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