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В российской больнице 90-летнюю бабушку привязали к кровати, внучка нашла у нее синяки

В Мурманской области 90-летнюю женщину привязали к больничной кровати

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Мурманск/VK

В Мурманской области 90-летнюю женщину привязали к кровати в больнице против воли, внучка обнаружила у бабушки синяки. Об этом пишет сообщество »Мурманск» во «ВКонтакте».

По информации сообщества, инцидент произошел в Мончегорске. Пожилая женщина получила ожоги стоп, когда хотела принять душ, и ее госпитализировали в Центральную районную больницу. Пенсионерке назначили операцию.

Сообщается, что внучку пострадавшей не пускали к бабушке, ссылаясь на угрозу заражения COVID-19, однако позже выяснилось, что другие родственники пациентов без проблем навещали их. Одна из таких посетительниц рассказала россиянке, что пенсионерку привязывают к кровати.

После этого внучка приехала в медицинское учреждение и беспрепятственно прошла в отделение, так как на посту никого не было. Пройдя в палату, она нашла свою бабушку привязанной к кровати и в синяках.

По данным сообщества, врачи никак не комментировали произошедшее. Прочие детали и обстоятельства инцидента не уточняются.

Ранее россиянка пожаловалась на медиков, которые всю ночь игнорировали стонавшую пенсионерку.

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