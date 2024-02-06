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Женское движение «Единой России» объединило более 140 тысяч активисток

Андрей Турчак: главной задачей активисток «Единой России» стала помощь фронту

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Пресс-служба «Единой России»

Женское движение «Единой России» объединило более 140 тыс. активисток по всей стране, основой их деятельности стала помощь фронту. Об этом в ходе второго всероссийского форума движения сообщил первый зампред Совета Федерации РФ, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

По словам Андрея Турчака, в гуманитарной миссии партийного проекта «Женское движение Единой России» принимают участие более 750 тыс. волонтеров, добровольческих объединений и организаций.

Помимо помощи бойцам на передовой и их семьям, партпроект организовал по в разных городах страны сестринские курсы. Их слушателями стали более 10 тыс. человек, добавил секретарь Генсовета ЕР.

Турчак отметил, что активистки движения помогают ухаживать за бойцами в военных госпиталях, организуют для детей бойцов экскурсии, спектакли и концерты.
Он уточнил, что к этой работе подключились десятки госпиталей, ведущие театры и музеи.

Также Турчак напомнил, что в прошлом году движение запустило проект наставничества для женщин, которые решили попробовать силы в политике. В нем приняли участие депутаты Госдумы и сенаторы.

«Их опыт оказался крайне полезным. Десятки наших женщин-кандидатов, прошедшие через этот проект, стали депутатами региональных парламентов, городских дум», — сказал первый зампред Совфеда.

В свою очередь, председатель общественного совета партпроекта, сенатор Дарья Лантратова рассказала о развитии еще одного направления работы женского движения.

«Есть проект «Женское здоровье». Сегодня мы договорились о том, что будем проводить скрининги и обследования в отдаленных районах в регионах, куда будут выезжать медицинские бригады. Мы запустили курсы сестринской помощи, и за последний год эту программу прошли уже более 10 тыс. девушек», — отметила она.

Координатор «Женского движения», депутат Госдумы Наталия Полуянова сообщила, что, помимо этого, партпроект откроет женские клубы занятости по всей стране. В них женщины могут получить помощь в трудоустройстве и переобучении.

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