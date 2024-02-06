На горнолыжном курорте Сочи кабинки с туристами внутри столкнулись на подъемнике

В Сочи на подъемнике горнолыжного курорта произошло столкновение кабинок. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Сочи».

Инцидент произошел на территории комплекса «Красная Поляна». На высоте 960 метров несколько кабинок столкнулись. На кадрах с места заметно, как на одной из кабинок разбито стекло.

Как сообщает Telegram-канал Kub Mash, по предварительной информации, никто не пострадал. Туристы находились внутри, но успели своевременно выйти, так как подъемник двигался медленно. Сообщается также, что последствия аварии сотрудники курорта ликвидировали за полчаса.

Это не первый инцидент на курортах Сочи за последние сутки. До этого на горнолыжную трассу сошла лавина.

Ранее в Сочи туриста волной смыло в море.