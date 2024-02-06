Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

На горнолыжном курорте Сочи кабинки с туристами внутри столкнулись на подъемнике

На курорте «Красная Поляна» на подъемнике столкнулись кабинки

close
100%
ТИПИЧНЫЙ СОЧИ' class="item-image" >
Телеграм-канал ТИПИЧНЫЙ СОЧИ

В Сочи на подъемнике горнолыжного курорта произошло столкновение кабинок. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Сочи».

Инцидент произошел на территории комплекса «Красная Поляна». На высоте 960 метров несколько кабинок столкнулись. На кадрах с места заметно, как на одной из кабинок разбито стекло.

Как сообщает Telegram-канал Kub Mash, по предварительной информации, никто не пострадал. Туристы находились внутри, но успели своевременно выйти, так как подъемник двигался медленно. Сообщается также, что последствия аварии сотрудники курорта ликвидировали за полчаса.

Это не первый инцидент на курортах Сочи за последние сутки. До этого на горнолыжную трассу сошла лавина.

Ранее в Сочи туриста волной смыло в море.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами