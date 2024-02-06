IT-эксперт посоветовал не реагировать на информационные вбросы во время выборов

Выборам президента России будет уделено особое внимание со стороны недружественных государству сил, считает председатель комиссии Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) по облачным технологиям, хостингу и информационной безопасности, генеральный директор EdgeЦентр Михаил Шурыгин.

В беседе с «Газетой.Ru» IT-эксперт отметил, что из-за общей геополитической ситуации характер угроз, с которыми может столкнуться Россия во время выборов, будет принципиально отличаться от системы давления, которую пытался применить Запад на выборах президента России в 2018 году.

«Сегодня Россия имеет дело с серьезными угрозами в лице IT-армии Украины, которые вмешиваются в политическую жизнь РФ и дестабилизируют ситуацию», — констатировал Михаил Шурыгин.

Он выразил уверенность в том, что Россия готова к таким вызовам, при этом подчеркнул, что каждому россиянину нужно быть бдительным.

Эксперт порекомендовал не пользоваться сомнительными источниками и проверять подозрительную информацию.

«Не реагируйте на информационные вбросы, не пользуйтесь признанными в России экстремистскими социальными сетями. Критическое мышление — лучший союзник в борьбе с дезинформацией», — заключил Шурыгин.