В больницы Подмосковья поступило новое неонатологическое оборудование

В больницы Подмосковья в 2023 году поставили более 60 единиц нового неонатологического оборудования для оказания медицинской помощи новорожденным, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

«В Подмосковье сформирована одна из лучших систем родовспоможения в стране», — отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Он добавила, что высокий профессионализм медработников и техническое оснащение роддомов и перинатальных центров помогает добиваться таких результатов.

По ее словам, в 2023 году в медицинские организации Подмосковья было поставлено 63 единицы оборудования для оказания медицинской помощи новорожденным.

Оборудование поступило в Наро-Фоминский и Видновский перинатальные центры, МОЦОМД, а также Клинскую, Мытищинскую, Пушкинскую и другие больницы.

Стригункова добавила, что оборудование было закуплено по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, а также в рамках проекта «Здравоохранение».