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Россиянин жестоко избил тростью кота, доставшегося ему от дочери

В Алапаевске полиция проверяет пенсионера после избиения кота тростью

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Julian Stratenschulte/Global Look Press

В Свердловской области мужчину подозревают в жестоком обращении с котом, который достался ему от дочери. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы свердловского главка Валерия Горелых.

Инцидент произошел в Алапаевске. По предварительной информации, девушка купила питомца, но вскоре выяснилось, что у нее аллергия на животное. Отец забрал сфинкса к себе в квартиру. Позже он понял, что питомец не приучен к лотку.

«Терпения и выдержки мужчине хватило ненадолго, в результате он решил питомца «повоспитывать», – поделился Горелых.

Соответствующие кадры попали в социальные сети. На них мужчина выходит из дома и бросает пакет на лавку. Когда кот выбирается из пакета, россиянин начинает избивать его тростью. После этого сфинкс убегает.

Местные жители обратились в правоохранительные органы. На данный момент проводится поверка.

Ранее в Петербурге ветеринарам пришлось удалить коту все четыре лапы после встречи с живодерами.

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