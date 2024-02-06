Россиянин жестоко избил тростью кота, доставшегося ему от дочери

В Свердловской области мужчину подозревают в жестоком обращении с котом, который достался ему от дочери. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы свердловского главка Валерия Горелых.

Инцидент произошел в Алапаевске. По предварительной информации, девушка купила питомца, но вскоре выяснилось, что у нее аллергия на животное. Отец забрал сфинкса к себе в квартиру. Позже он понял, что питомец не приучен к лотку.

«Терпения и выдержки мужчине хватило ненадолго, в результате он решил питомца «повоспитывать», – поделился Горелых.

Соответствующие кадры попали в социальные сети. На них мужчина выходит из дома и бросает пакет на лавку. Когда кот выбирается из пакета, россиянин начинает избивать его тростью. После этого сфинкс убегает.

Местные жители обратились в правоохранительные органы. На данный момент проводится поверка.

Ранее в Петербурге ветеринарам пришлось удалить коту все четыре лапы после встречи с живодерами.