Лже-сотрудники ФСБ обманули советского генерала и его жену на 50 млн рублей

Мошенники убедили сотрудника Минобороны СССР и его жену отдать им на хранение почти 50 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В советский период Анатолий Миренков являлся начальником финансовой службы Центрального аппарата Министерства обороны. 24 января отставному военному позвонил неизвестный. Он объяснил пенсионеру, что сохранность его накоплений под угрозой. По словам собеседника по фамилии Харитонов, деньги в любой момент могли перевести на свои счета мошенники из Украины.

Затем Миренкову позвонил «сотрудник ФСБ» Власов (в Telegram, где генерал общался с новыми знакомыми, мужчина был записан как vlasovv_fsb). После разговора с ним пенсионер поверил аферистам, согласился снять деньги и отдать им наличные. За несколько дней он лишился 33 млн рублей. С мошенниками мужчина встречался у здания Генпрокуратуры и посольства Мадагаскара. Забирая пакеты с банкнотами из рук пенсионера, они всегда называли пароль.

Затем аферисты обманули и супругу генерала. Женщина самостоятельно сняла 16 млн рублей и передала преступникам. Через неделю после описываемых событий пенсионеры поняли, что произошло на самом деле. Правоохранители приняли заявление и провели с Миренковым, впервые столкнувшимся с таким видом мошенничества, профилактическую беседу.

Ранее мошенникам поверил финансист из Гонконга и перевел им более $25 млн.