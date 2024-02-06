Шоколад в России сравнили с черной икрой и призвали не ждать снижения цен

Стоимость шоколада растет на фоне роста цен на какао-бобы. По доступности сырья для производства его уже можно сравнить с черной икрой, заявила вице-президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Ирина Эльдарханова. В беседе с НСН она призвала не ждать возвращения прежних цен, подчеркнув, что шоколад никогда не дешевеет из-за нехватки качественного сырья.

Какао-бобы выросли в цене больше, чем в два раза, другое сырье – на 25%, из-за чего люди, которые хотят есть качественный шоколад, в любом случае столкнутся с ростом цен, отметила Эльдарханова.

«Некоторые производители добавляют какао-порошок, например, это дешевый ингредиент. Кто-то меняет какао-масло на заменители всякие и так далее. И сейчас будут разные пути, но качественный шоколад будет дорожать», — отметил она.

Особенно дорого будет стоить шоколад без добавок. К примеру, если раньше цена была выше, если в шоколаде есть орехи, то сейчас подобные добавки стоят дешевле, чем шоколадная масса, пояснила эксперт.

«Это деликатес, так как сырье растет в очень ограниченном количестве, как в случае с черной икрой, — подчеркнула она. — Очень ограниченное число регионов, где это сырье добывается. Плюс возобновляется плохо, климат меняется, все меняется».

По прогнозу Эльдархановой, молочный шоколад будет стоить дешевле горького, так как какао-бобы значительно дороже молока.

Напомним, россиян предупредили, что в ближайшее время стоимость шоколада в России вырастет примерно на 30%, молочного шоколада – на 20%. Это связано с рекордным за последние 47 лет ростом цен на какао-бобы из-за их дефицита на фоне колоссального неурожая.

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