Российские школьницы жестоко избили сверстницу из-за общения с юношей и сняли это на видео

В Волгоградской области школьницы жестоко избили сверстницу из-за того, что та общалась с юношей. Об этом сообщает Telegram-канал »Волгоград».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в центре Елани. Несколько девушек-подростков напали на свою сверстницу и начали ее бить, таскать по земле и угрожать. Судя по кадрам с места событий, причиной стало, предположительно, общение несовершеннолетней с неким юношей.

Во время издевательств школьница плакала и умоляла ее не бить. Окружавшие ее подростки при этом смеялись, снимая происходящее на камеру.

До этого в Курганской области девушку-подростка избили в школьном туалете из-за комментария в интернете. Нападавшую ученицу незадолго до этого сняли с учета в ПДН.

Ранее банда девочек-подростков избила свою сверстницу на камеру.