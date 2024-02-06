Вирусолог рассказал, когда в России произойдет спад заболеваемости гриппом и COVID-19

В России наблюдается небольшой рост заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19. Ситуация выровняется в конце февраля, раньше этого спада заболеваемости можно не ожидать, считает завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетесов. В беседе с НСН он призвал людей из групп риска соблюдать меры предосторожности.

Заболеваемость немного упала во время Нового года, а затем снова выросла, но уже не так сильно, как в декабре, отметил специалист.

«Рост заболеваемости коронавирусом на 7,2% — это небольшой подъем, оснований для беспокойства нет, — добавил он. — Стоит поберечься пожилым людям, а также тем, кто страдает диабетом и онкологическими заболеваниями. Им надо свести посещение общественных мест к минимуму, а при нахождении в общественных местах надевать маску».

Спад заболеваемости в начале февраля – начале марта происходит традиционно каждый год, заключил вирусолог.

Напомним, за минувшую неделю в России заболеваемость ковидом в России выросла на 7,2%. В больницу попал 3051 человек, заразившихся коронавирусом, что на 4,3% больше, чем на прошлой неделе. Рост числа госпитализаций фиксировали в 37 субъектах России.

Ранее вирусолог назвал самый опасный в мире вирус.