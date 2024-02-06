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Рэпер ST и гитарист Осипов выступили перед росгвардейцами в зоне СВО

Рэпер ST исполнил известные песни для бойцов СВО

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Росгвардия

Рэпер Александр Степанов, известный под псевдонимом ST, и гитарист группы «Звери» Герман Осипов спели для росгвардейцев в зоне СВО известные песни под необычный аккомпанемент гитары и балалайки, сообщает Telegram-канал «Росгвардия».

Один из военнослужащих отряда спецназа Росгвардии рассказал, что музыканты сидели рядом с ними, общались, шутили и пели песни.

Он добавил, что подобные мероприятия помогают эмоционально разгрузиться.

Росгвардейцы поблагодарили артистов за поддержку и правильное понимание их боевой работы.

Ранее для бойцов в зоне СВО неоднократно выступали многие российские артисты, среди которых Денис Майданов, Елена Ваенга и другие.

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