Рэпер ST и гитарист Осипов выступили перед росгвардейцами в зоне СВО

Рэпер Александр Степанов, известный под псевдонимом ST, и гитарист группы «Звери» Герман Осипов спели для росгвардейцев в зоне СВО известные песни под необычный аккомпанемент гитары и балалайки, сообщает Telegram-канал «Росгвардия».
Один из военнослужащих отряда спецназа Росгвардии рассказал, что музыканты сидели рядом с ними, общались, шутили и пели песни.
Он добавил, что подобные мероприятия помогают эмоционально разгрузиться.
Росгвардейцы поблагодарили артистов за поддержку и правильное понимание их боевой работы.
Ранее для бойцов в зоне СВО неоднократно выступали многие российские артисты, среди которых Денис Майданов, Елена Ваенга и другие.