Рэпер ST и гитарист Осипов выступили перед росгвардейцами в зоне СВО

Рэпер Александр Степанов, известный под псевдонимом ST, и гитарист группы «Звери» Герман Осипов спели для росгвардейцев в зоне СВО известные песни под необычный аккомпанемент гитары и балалайки, сообщает Telegram-канал «Росгвардия».

Один из военнослужащих отряда спецназа Росгвардии рассказал, что музыканты сидели рядом с ними, общались, шутили и пели песни.

Он добавил, что подобные мероприятия помогают эмоционально разгрузиться.

Росгвардейцы поблагодарили артистов за поддержку и правильное понимание их боевой работы.

Ранее для бойцов в зоне СВО неоднократно выступали многие российские артисты, среди которых Денис Майданов, Елена Ваенга и другие.