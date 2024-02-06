Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Полиция возбудила дело, прочитав дневник школьницы, мечтавшей устроить стрельбу в школе

Школьницу из Ижевска, написавшую о мечте устроить стрельбу в школе, задержали

close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

В Ижевске задержали ученицу восьмого класса, которая фантазировала о вооруженном нападении на школу. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, 14-летняя девочка хорошо училась и не имела проблем в общении с одноклассниками. Она не интересовалась оружием, но часто посещала сайты, посвященные школьным стрелкам, и смотрела тематические видео. В августе прошлого года девочка завела дневник, в котором написала, что мечтает расправиться с ненавистным ей отцом. Мать школьницы увидела заметку, но объяснила ее излишней эмоциональностью дочери и ее недавней ссорой с родителем.

Недавно местным следователям пришел сигнал из Москвы. В главке отследили интернет-запросы несовершеннолетней и решили ее тщательно проверить. В комнате подростка прошел обыск. Правоохранители изъяли личный дневник девочки и прочли: «Я хочу найти верного друга и устроить теракт, как Эрик и Дилан. Они мой пример. Я хочу быть как они». Владелицу записной книжки задержали. Во время задержания она заявила, что попросту не может причинить людям боль.

Возбуждено уголовное дело о публичных призывах и оправдании терроризма.

Ранее в Уфе девушка затаила обиду на одноклассников и готовилась к массовой стрельбе.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами