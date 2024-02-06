Полиция возбудила дело, прочитав дневник школьницы, мечтавшей устроить стрельбу в школе

В Ижевске задержали ученицу восьмого класса, которая фантазировала о вооруженном нападении на школу. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, 14-летняя девочка хорошо училась и не имела проблем в общении с одноклассниками. Она не интересовалась оружием, но часто посещала сайты, посвященные школьным стрелкам, и смотрела тематические видео. В августе прошлого года девочка завела дневник, в котором написала, что мечтает расправиться с ненавистным ей отцом. Мать школьницы увидела заметку, но объяснила ее излишней эмоциональностью дочери и ее недавней ссорой с родителем.

Недавно местным следователям пришел сигнал из Москвы. В главке отследили интернет-запросы несовершеннолетней и решили ее тщательно проверить. В комнате подростка прошел обыск. Правоохранители изъяли личный дневник девочки и прочли: «Я хочу найти верного друга и устроить теракт, как Эрик и Дилан. Они мой пример. Я хочу быть как они». Владелицу записной книжки задержали. Во время задержания она заявила, что попросту не может причинить людям боль.

Возбуждено уголовное дело о публичных призывах и оправдании терроризма.

Ранее в Уфе девушка затаила обиду на одноклассников и готовилась к массовой стрельбе.