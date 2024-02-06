Полицейские заставили извиниться девушек, поцеловавших в краснодарской пиццерии

В Краснодаре к ответственности привлекли девушек, записавших на видео свой поцелуй в общественном месте. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.

5 февраля в соцсетях распространилось скандальное видео, снятое в краснодарской пиццерии. Две девушки обменялись в кадре кольцами, а затем поцеловались. Публикацией заинтересовались полицейские. Сегодня стало известно, что правоохранители установили личности героинь ролика и заставили их извиниться за этот пост.

«Я извиняюсь перед всеми, кто думает, что мы [выступаем в поддержку] ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ). Мы против этой темы, мы сами не ожидали, что так произойдет», — призналась россиянка в разговоре с сотрудником МВД. Девушка утверждает, что целью съемки ролика «был хайп» и привлечение новых подписчиков.

Сотрудник полиции уточнил у второй задержанной, понимает ли она, что «поцелуй взасос» мог повредить психике несовершеннолетних. 19-летняя девушка заявила, что не думала об этом, и назвала происходящее на видео шуткой.

Как уточняется, на 24-летнюю горожанку, сделавшую предложение своей подруге, составили два административных протокола. Ее обвинили в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, девушке грозит штраф в размере до 200 тыс. рублей. Ее младшую приятельницу также собираются оштрафовать по этой статье на 100 тыс. рублей. Нарушительницы КоАП пообещали, что такое больше не повторится.

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