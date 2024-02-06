Пожар в здании недалеко от московского Кремля попал на видео

Пожарная машина прибыла к задымленному реконструируемому зданию недалеко от Кремля в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Инцидент случился в здании по улице Никольской. В ведомстве опубликовали видео, где запечатлели, как сотрудники МЧС приехали на место происшествия и тушат огонь.

По данным РИА Новости, площадь пожара выросла до 150 квадратных метров.

До этого у столичного ТРЦ «Ривьера» на Автозаводской улице загорелась обшивка фасада здания. Позже в пресс-службе ТРЦ «Ривьера» сообщили «Газете.Ru», что сотрудники МЧС ликвидировали пожар. Жизни людей ничего не угрожает, а объект продолжает работать в прежнем режиме.

Позже в здании железнодорожного вокзала «Брянск-Орловский» загорелась крыша. Пожар локализовали на площади 1 кв. м, затем полностью потушили.

Ранее кошка спасла хозяев во время пожара в частном доме в Ростовской области.