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Пожар в здании недалеко от московского Кремля попал на видео

МЧС опубликовало кадры тушения пожара на Никольской в центре Москвы

Пожарная машина прибыла к задымленному реконструируемому зданию недалеко от Кремля в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Инцидент случился в здании по улице Никольской. В ведомстве опубликовали видео, где запечатлели, как сотрудники МЧС приехали на место происшествия и тушат огонь.

По данным РИА Новости, площадь пожара выросла до 150 квадратных метров.

До этого у столичного ТРЦ «Ривьера» на Автозаводской улице загорелась обшивка фасада здания. Позже в пресс-службе ТРЦ «Ривьера» сообщили «Газете.Ru», что сотрудники МЧС ликвидировали пожар. Жизни людей ничего не угрожает, а объект продолжает работать в прежнем режиме.

Позже в здании железнодорожного вокзала «Брянск-Орловский» загорелась крыша. Пожар локализовали на площади 1 кв. м, затем полностью потушили.

Ранее кошка спасла хозяев во время пожара в частном доме в Ростовской области.

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