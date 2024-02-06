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Арестович отреагировал на свой заочный арест в России

Арестович пошутил, что уедет в Афганистан после своего заочного ареста в России

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Global Look Press

Бывший советник по вопросам стратегической коммуникации в сфере нацбезопасности и обороны офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, комментируя свой заочный арест в России, что попробует уехать в Афганистан. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

«Сплотилась навеки великая Русь. <...> Куда податься бедному шпиону?» — написал Арестович.

Политик отметил, что в Белоруссии на него заведено дело за призывы к терроризму, в России — за аналогичные действия, а на Украине — «два за сексизм». Арестович пошутил, что попробует уехать в Афганистан, потому что там «за это все орден могут дать».

Арестовича заочно арестовали в России 6 февраля. Его обвиняют в призывах к терактам и оправдании терроризма, а также в распространении ложной информации о российской армии. Срок ареста будут отсчитывать с момента задержания либо передачи Арестовича российским силовикам в случае экстрадиции.

В сентябре 2023 года Арестович покинул территорию Украины. СМИ сообщали, что ему удалось это сделать благодаря письму Главного управления разведки министерства обороны страны.

Ранее Арестович вспомнил «Скотный двор» Оруэлла, говоря про украинский язык.

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