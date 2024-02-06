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Кабмин расширил меры поддержки граждан, потерявших дома из-за обстрелов

Кабмин: потерявшие жилье из-за обстрелов ВСУ смогут бесплатно получить землю

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Marko Djurica/Reuters

В России жители приграничных регионов, которые потеряли свои дома из-за обстрелов со стороны Украины, смогут в 2024 году бесплатно получить земельные участки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на постановление кабмина.

В правительстве отметили, что российское законодательство определяло, что бесплатный земельный участок могут дать льготным категориям граждан лишь один раз. Однако теперь пострадавшие смогут получить землю бесплатно без учета принципа однократности, указано в документе.

В кабмине пояснили, что нововведение поможет избежать правовых нюансов, например, когда пострадавшим семьям бесплатно давали новые дома. В то же время законных оснований для безвозмездного предоставления им земельных участков под этими домами не было, если до этого они уже воспользовались правом бесплатного получения земли, напомнили там.

До этого директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов заявил, что в России необходимо ввести денежные компенсации ветеранам, которые ранее получили платное высшее образование.

Ранее в Госдуме предложили увеличить количество претендентов на звание «Ветеран труда».

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