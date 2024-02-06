В России сократилось количество преступлений мигрантов

В 2023 году в России количество преступлений, совершенных мигрантами, сократилось на 3% по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщил член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, член Общественного совета при МВД РФ, профессор Государственного университета управления Владимир Волох. Процент снижения небольшой, но важен факт отсутствия роста преступности мигрантов, подчеркнул он в пресс-центре НСН.

«В целом, как и прогнозировалось, роста преступности со стороны иностранных граждан нет, — отметил Волох. — Есть определенное сокращение, которое говорит о том, что иностранные граждане в основном законопослушные. Надо отметить большую работу, которая проведена со стороны правоохранительных органов».

Напомним, правительство России утвердило план по реализации концепции государственной миграционной политики в 2024-2025 годах. Она предусматривает создание памятки о правилах и нормах поведения для приезжающих в страну иностранцев.

Ранее стало известно, как мигранты в России могут получить ВНЖ в упрощенном порядке.