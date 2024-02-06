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Квартиру россиянина затопило из-за «извержения» унитаза

В Зеленограде квартиру мужчины затопило пеной из-за поломки унитаза

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Матвей Глущенко/Telegram-чат «Жилищник»

В Зеленограде (Москва) одну из квартир затопило из-за поломки сантехники. Об этом сообщает «Инфопортал Зеленограда».

Инцидент произошел 4 февраля в шестом микрорайоне, на первом этаже корпуса 611. На кадрах, сделанных собственником, вода с пеной быстрыми толчками выплескивается из унитаза, затапливая все вокруг.

По словам зеленоградца, проблему удалось решить своими силами, сотрудники аварийной службы прибыли слишком поздно.

«Пришли посмотрели, когда уже все убрали. Говорят, самоустранение произошло, и уехали! Никаких версий и ноль мыслей! Я в шоке!» — поделился собственник.

Ранее жители Магнитогорска, оставшиеся без отопления и горячей воды, сообщили, что греются газом.

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